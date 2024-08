Brescia-Palermo, Dionisi: «Affronteremo una squadra organizzata, abbiamo le qualità per ottenere un risultato positivo»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in merito alla gara in programma venerdi contro il Brescia.

«Ci siamo, finalmente iniziamo. Siamo pronti, arriviamo alla gara col Brescia come speravo ci arrivassimo. Siamo contenti di iniziare, il percorso è lungo e vorremmo incidere dall’inizio. Otterremo quello che meriteremo. Sarà la prima gara per la Serie B, quindi sarà doppiamente emozionante. La gara col Brescia va affrontata col giusto piglio. Loro sono una squadra molto organizzata, che nel precampionato ha fatto molto bene. Noi stiamo lavorando bene dall’inizio, sono molto contento dei ragazzi. L’avversario è di valore, vorrà fare il massimo davanti ai propri tifosi. Sia noi che loro in Coppa siamo riusciti a passare il turno, loro hanno fatto una partita importante col Venezia. Rispettiamo il Brescia, sappiamo che sarà una squadra organizzata ma abbiamo le qualità per ottenere un risultato positivo. Allenamento a porte aperte? Sarà bello tornare a Palermo, io ci sono stato solo tre giorni. La squadra, per motivi organizzativi, non è tornata, quindi siamo felici. Vogliamo unire tifosi e squadra in un tutt’uno».