Serie B: Brescia-Palermo visibile gratuitamente su Dazn

Grande sorpresa per gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi di Brescia e Palermo. DAZN ha annunciato, attraverso i propri canali social ufficiali, che la partita inaugurale del campionato di Serie B 2024/25, Brescia-Palermo, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma.

Questa decisione di trasmettere il match in modalità “freemium” rappresenta una novità importante per i tifosi delle due squadre e per tutti gli appassionati del campionato cadetto. Con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini, la partita sarà disponibile per tutti, senza la necessità di un abbonamento, offrendo un’occasione speciale per seguire l’inizio di una stagione che si preannuncia avvincente.

L’annuncio di DAZN arriva in un momento di particolare interesse per i diritti televisivi della Serie B, che nelle settimane scorse hanno suscitato non poche incertezze tra gli appassionati. La decisione di rendere disponibile gratuitamente Brescia-Palermo potrebbe rappresentare un primo passo verso una maggiore accessibilità del campionato, in un periodo in cui i tifosi richiedono sempre più contenuti di qualità a costi sostenibili.