Ultimo in vacanza a Palermo: l’artista sui social indossa la maglia rosanero

Ultimo, il celebre cantautore italiano, ha scelto Palermo come destinazione per le sue vacanze estive di quest’anno. L’artista, noto per il suo stile musicale e testi profondi, ha condiviso sui social un momento particolare che ha scatenato l’entusiasmo dei fan locali: una storia in cui indossa la maglia rosanero del Palermo Calcio.

Il gesto di Ultimo non è passato inosservato, soprattutto tra i tifosi palermitani, che hanno subito espresso la loro gioia e sorpresa sui social network. La scelta di indossare i colori della squadra della città ha infatti colpito il cuore di molti, aumentando ancora di più l’affetto che i siciliani già nutrono per il cantante.

Questo legame con la Sicilia non è del tutto nuovo. Già lo scorso giugno, Ultimo aveva toccato la regione con un concerto memorabile a Messina, l’unica data siciliana del suo tour. L’evento aveva richiamato migliaia di fan da tutta l’isola, che avevano affollato la location per ascoltare dal vivo i brani che hanno reso l’artista una delle voci più amate del panorama musicale italiano.