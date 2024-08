Gazzetta dello Sport: “Partipilo e il Bari trattativa complicata. Lapadula, che intrigo! Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Con l’inizio del campionato ormai alle porte, le trattative di mercato entrano nel vivo, con diverse squadre che cercano di concludere gli ultimi affari per rinforzare le loro rose. Ecco un riepilogo delle principali operazioni in corso.

Bari e Partipilo: Il Bari punta deciso su Anthony Partipilo, attualmente in uscita dal Parma dopo l’arrivo di nuovi rinforzi offensivi. Il sogno di Partipilo di tornare a giocare nella squadra della sua città sembra sempre più vicino a realizzarsi. La trattativa potrebbe chiudersi con un prestito con diritto o obbligo di riscatto, anche se l’ostacolo principale resta il corposo ingaggio del giocatore, di circa 800mila euro. Il Bari dovrà inoltre fronteggiare la concorrenza del Catanzaro e del Cesena, che hanno mostrato interesse per l’ex attaccante della Ternana. Nel frattempo, il Bari continua a monitorare altri trequartisti come Gaston Pereiro del Cagliari e Buonaiuto della Cremonese.

Gianluca Lapadula: Il destino dell’attaccante del Cagliari rimane incerto. Dopo che il Pisa ha virato su altri obiettivi, è ora la Salernitana a considerare seriamente l’ingaggio del bomber, ma l’operazione si preannuncia complessa, sia per l’accordo da trovare con il Cagliari, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo, sia per le richieste economiche del giocatore. Potrebbe essere una delle operazioni che si risolverà negli ultimi giorni di mercato.

Cesena e Vazquez: Il Cesena sogna il colpo Franco Vazquez, ma l’ingaggio dell’argentino è fuori dai parametri del club. Tuttavia, la trattativa potrebbe prendere corpo se la Cremonese accettasse di contribuire al pagamento dello stipendio del giocatore. Anche questa operazione potrebbe svilupparsi solo nelle ultime fasi del mercato.

Sassuolo e Ionut Radu: Il Sassuolo ha bisogno di un nuovo portiere e sembra aver convinto Ionut Radu, di proprietà dell’Inter, a ricominciare dalla Serie B. La trattativa per il trasferimento a titolo definitivo è in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve, fornendo così a Fabio Grosso il numero uno che cercava.

Reggiana e difensori centrali: La Reggiana sta cercando di rinforzare la difesa con l’acquisto di due centrali. Il più vicino è il mancino Fontanarosa, che arriverebbe in prestito dall’Inter. Inoltre, è aperta una trattativa con il Palermo per il danese Simon Graves, anche in questo caso per una cessione temporanea.

Altri movimenti: Il Cosenza ha acquisito Ricciardi dall’Avellino e segue Ferrara del Taranto per la fascia sinistra. Tumminello del Crotone è nel mirino sia del Cosenza che del Cittadella. La Juve Stabia ha prelevato Spaltro dal Potenza, mentre la Carrarese ha sondato Mendicino dell’Atalanta U23. Il Catanzaro, invece, dovrà attendere la prossima settimana per trattare il prestito di Cassandro dal Como. Infine, Achik lascia il Bari per trasferirsi all’Ascoli in prestito.