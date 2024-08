Gds: “Palermo, De Sanctis cerca altri due rinforzi. Crnac costa tanto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e su De Sanctis a caccia di due rinforzi.

Per quanto riguarda il capitolo attacco, il Palermo ha acceso i riflettori su Ante Crnac, giovane talento croato del Rakow Czestochowa. Classe 2003, Crnac ha già accumulato una discreta esperienza nella massima serie polacca, con 30 presenze e 9 gol all’attivo, l’ultimo dei quali segnato proprio nella prima giornata dell’attuale campionato. Il giocatore è un mancino rapido, dotato di una notevole fisicità, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo rosanero.

Sebbene ci siano altre alternative in considerazione, Crnac rappresenta una delle idee più concrete, che potrebbe prendere forma con il passare dei giorni. Il Palermo non ha fretta di chiudere l’operazione, puntando piuttosto a farlo alle migliori condizioni possibili. La valutazione del giocatore, considerata la giovane età e il potenziale di sviluppo, è piuttosto alta e potrebbe superare i quattro milioni di euro, secondo quanto trapela dalla Polonia.

Sul fronte delle uscite, è stato ufficializzato il passaggio in prestito di Giacomo Corona al Pontedera, in Serie C, dopo che l’attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Palermo fino al 2027. Per quanto riguarda Lund, nonostante le voci di un possibile trasferimento al Celtic Glasgow, il club ha chiarito che il giocatore statunitense non è in vendita, e i rumors provenienti dalla Scozia si sono rapidamente dissipati.