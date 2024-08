Gds: “Palermo-Graves, addio vicino. Continua la ricerca del difensore centrale”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo a caccia di un difensore e sull’imminente addio di Graves.

Il Palermo continua a lavorare per completare la propria rosa in vista dell’inizio della stagione, concentrandosi su due obiettivi principali: l’acquisto di un difensore centrale affidabile e l’aggiunta di un attaccante versatile che possa coprire diverse posizioni offensive. Questi innesti sono considerati cruciali per chiudere al meglio il mercato estivo, rispondendo alle esigenze dell’organico e accontentando il tecnico Dionisi, che ha già potuto apprezzare i nuovi arrivi nelle prime uscite ufficiali della squadra.

Tra le due necessità, quella più urgente sembra essere l’acquisto di un difensore centrale, soprattutto in vista della quasi certa partenza di Simon Graves, vicino al trasferimento alla Reggiana. In questo contesto, Gian Marco Ferrari, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Sassuolo, appare come l’opzione più sicura. Ferrari ha già lavorato con Dionisi durante la sua esperienza al Sassuolo, il che faciliterebbe il suo inserimento nella squadra. La sua esperienza e conoscenza delle idee tattiche dell’allenatore rosanero lo renderebbero un’aggiunta preziosa, capace di alzare il livello di competitività del reparto difensivo e di affiancare efficacemente l’altro leader della retroguardia, Fabio Lucioni.

L’alternativa a Ferrari è rappresentata da Federico Ceccherini, ex Fiorentina e reduce da un’esperienza internazionale con il Fatih Karagümrük nella passata stagione. Ceccherini, anch’egli classe 1992, è apprezzato per la sua interpretazione del ruolo e la sua esperienza, che lo rendono un candidato ideale per rinforzare la difesa rosanero. Tuttavia, sia Ferrari che Ceccherini sono seguiti anche dalla Cremonese, con Ferrari che sembrava molto vicino a un accordo con i grigiorossi prima che le trattative subissero un rallentamento, portando il club lombardo a concentrarsi maggiormente su Ceccherini.

Il Palermo, intanto, resta vigile sulla situazione, pronto a cogliere l’opportunità migliore per rinforzare ulteriormente la squadra.