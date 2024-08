Gds: “Palermo, alla prima non stecca nessuno. Ma Nikolaou…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Parma e su Nikolaou apparso leggermente in difficoltà.

L’inizio di stagione dei calciatori del Palermo non poteva essere migliore, e la vittoria contro il Parma nel primo turno di Coppa Italia ne è la prova. Non era un compito facile, affrontare una squadra di Serie A dopo un mese di intenso lavoro, ma i rosanero hanno sfruttato al meglio l’occasione.

Le amichevoli pre-campionato avevano già dato qualche segnale positivo, ma trasformare quelle premesse in realtà sul campo è tutt’altra cosa, e il Palermo ci è riuscito brillantemente. Il debutto ufficiale sulla panchina del Palermo di Alessio Dionisi è stato sotto i riflettori, e il nuovo tecnico ha risposto in modo convincente. Ha azzeccato la formazione iniziale, ha gestito i cambi con tempismo e ha mostrato un’idea tattica chiara e un’identità di squadra già ben definita, confermando quanto di buono si era visto dal ritiro di Livigno.

Tra i giocatori, solo tre dei titolari non vestivano la maglia rosanero la scorsa stagione: Gomis, Nikolaou e Blin. Il portiere senegalese, in particolare, ha rubato la scena con un esordio impeccabile: rigore parato, uscite sicure e parate decisive. Gomis ha dimostrato subito di essere tornato in Italia con l’intenzione di guadagnarsi il posto da titolare, meritando un 8 in pagella.

Anche Blin ha avuto un debutto positivo, mostrando subito le sue qualità sia nella fase di impostazione che in quella difensiva, esattamente ciò che Dionisi cercava per il centrocampo. Nikolaou, invece, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto a causa dello sfortunato episodio del rigore concesso, ma la sua prestazione complessiva è stata sufficiente.

Anche i subentrati hanno dato segnali positivi. Saric, Henry e Peda, pur avendo giocato solo pochi minuti, hanno dimostrato grande determinazione e voglia di mettersi in mostra. Saric ha fatto un ottimo lavoro in sostituzione di Ranocchia, mentre Henry ha contribuito a far rifiatare la squadra quando ha preso il posto di Brunori. Peda, nonostante i soli 15 minuti in campo, è entrato con grinta e senza timore.

Le premesse per una buona stagione ci sono tutte, ora il Palermo deve confermarle anche in campionato.