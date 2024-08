Gds: “Palermo a Brescia. Dionisi verso la conferma dell’11 titolare a Parma”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte di Dionisi in vista della prima di campionato contro il Brescia.

La preparazione del Palermo continua in vista dell’attesissima sfida contro il Brescia, che inaugurerà il campionato di Serie B venerdì alle 20:30. I rosanero, guidati da Alessio Dionisi, hanno svolto ieri una sessione di allenamento incentrata sul possesso palla, un aspetto del gioco in cui la squadra ha mostrato significativi progressi rispetto alla scorsa stagione. Oltre a questa esercitazione, si sono svolte partite a tema per affinare ulteriormente la condizione della squadra.

Purtroppo, rimangono indisponibili Di Bartolo, Lucioni e Segre, tutti alle prese con infortuni che li terranno fuori anche per la prima di campionato contro il Brescia, così come è già accaduto nella vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Parma. Date queste assenze, Dionisi potrebbe optare per confermare l’undici titolare sceso in campo contro i gialloblù, con Nedelcearu al centro della difesa.

Intanto, il Palermo ha deciso di organizzare un allenamento a porte aperte per permettere ai tifosi di abbracciare la squadra per la prima volta in questa stagione. L’evento si terrà allo stadio Barbera mercoledì 21 agosto alle 18:30. La partecipazione sarà gratuita, ma sarà necessario prenotare il proprio posto tramite la piattaforma Vivaticket, con una procedura simile all’acquisto di un biglietto per una partita stagionale. Per l’occasione, sarà aperta l’intera curva Nord.