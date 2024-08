Gds: “Palermo, Insigne è già in spolvero. Dionisi ora aspetta Brunori e «Di Fra»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sugli attaccanti di Dionisi.

Le prime indicazioni emerse dal debutto ufficiale del Palermo confermano in gran parte quanto visto nel precampionato: una difesa solida e compatta, seppur con qualche lieve sbavatura, un centrocampo ordinato e un attacco dove emerge un singolo giocatore rispetto agli altri. A prendersi la scena nella partita contro il Parma è stato Insigne, autore del gol decisivo che ha permesso al Palermo di avanzare nel torneo, segnando il suo secondo gol consecutivo dopo quello nell’amichevole contro l’Oxford United. Questo gol è particolarmente significativo, poiché è il primo in una partita ufficiale dopo otto mesi di digiuno, e Insigne ha dimostrato di essere in ottima forma con una prestazione a tutto tondo.

Tuttavia, il resto del reparto offensivo non ha brillato allo stesso modo. Brunori, ad esempio, nonostante la generosità in campo, ha faticato a trovare la via del gol, complice anche il recente affaticamento muscolare che lo ha limitato nelle ultime settimane. È chiaro che con il passare del tempo i meccanismi offensivi si affineranno, ma al momento c’è ancora qualche ruggine da eliminare. Brunori sarà comunque chiamato a guidare l’attacco nella prossima sfida contro il Brescia, con l’auspicio che possa ritrovare rapidamente la sua forma migliore, essenziale per le ambizioni del Palermo.

Anche Di Francesco ha avuto una prestazione sottotono rispetto alle ottime prove in amichevole, dove era stato decisivo contro Monza e Leicester. A Parma è stato ben controllato e non è riuscito a creare pericoli significativi, sebbene abbia comunque garantito una presenza costante sulla fascia sinistra.

Le sostituzioni hanno offerto ulteriori spunti interessanti per Dionisi. Vasic, utilizzato come esterno offensivo a destra, ha mostrato buone cose, anche se il suo ruolo naturale sembra essere più arretrato. Henry, entrato al posto di Brunori, ha lottato con i difensori avversari, cercando di tenere la palla lontana dall’area del Palermo. Di Mariano, invece, ha messo in campo grande sacrificio, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva.

Il segnale più positivo per Dionisi è senza dubbio quello lanciato da Insigne, che ha instaurato un ottimo asse sulla destra con Diakité, creando numerose difficoltà alla difesa del Parma. Se Insigne riuscirà a mantenere questo livello di rendimento per gran parte della stagione, il Palermo potrà legittimamente ambire a traguardi importanti. Tuttavia, sarà fondamentale che anche gli altri componenti del reparto offensivo inizino a incidere con la stessa efficacia, per rendere il Palermo una squadra temibile per qualsiasi avversario.