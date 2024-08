Serie A e Serie B, tutte le partite su TimVision. Accordo con Dazn

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui diritti Tv di serie A e serie B anche su Tim Vision tramite Dazn.

Nel weekend ripartono la Serie A e la Serie B, e grazie all’accordo con Dazn, tutte le 10 gare di ciascun campionato saranno disponibili su TimVision. Gli abbonati potranno anche accedere ai contenuti sportivi di discovery+ ed Eurosport, che includono eventi come gli Australian Open e il Roland Garros, la LBA di basket, sport invernali e motori. Inoltre, il pacchetto TimVision, in promozione per i primi tre mesi a 24,99 euro, comprende anche il catalogo di Disney+ e l’intrattenimento di Infinity+, oltre agli altri contenuti già disponibili su TimVision.

