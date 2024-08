Corriere dello Sport: “Como su De Sciglio. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Lecce si conferma una delle società più attive sul calciomercato. Così ieri, dopo una trattativa durata alcuni giorni, ha definito anche l’accordo con gli agenti di Lassana Coulibaly (28) fino al 2027. Con in mano quello raggiunto con la Salernitana per 2 milioni di euro (1 milione e 800.000 euro più 200.000 di bonus), i giallorossi hanno quindi limato anche le ultime distanze con gli agenti del maliano, desideroso di tornare in A dopo la retrocessione con la Salernitana. Si tratta di un calciatore che dà ancora sostanza ad un reparto già rafforzato con l’arrivo di Balthazar Pierret (24) e Filip Marchwinski (22). E non finisce qui, perché Pantaleo Corvino lavora anche per un nuovo difensore e un vice Nikola Krstovic (24) da consegnare presto a Luca Gotti (56).

PRESSING SU O’RILEY. Preso Marco Brescianini (24), l’Atalanta è arrivata al quinto rilancio per Matt O’Riley (23) del Celtic, che è sempre stato considerato la prima scelta per Gian Piero Gasperini. Nel frattempo El Bilal Touré (22) resta sul mercato insieme a Mitchel Bakker (24): anche quest’ultimo ha chiesto la cessione, ma è stato convocato per la partita di Supercoppa. La situazione di Bakker è di certo seguita da molto vicino da Robin Gosens (30) che per realizzare il suo sogno, ovvero quello di tornare alla Dea, aspetta l’uscita di Bakker. Il Torino in trattativa anche con Borna Sosa (26) dell’Ajax, considera comunque ancora il tedesco la sua prima scelta. Intanto José Luis Palomino (34) ha firmato il contratto con il Cagliari di un anno con opzione per un’altra stagione e si è messo subito a disposizione di Davide Nicola. Il club sardo è pronto così a valutare offerte per Pantelis Chatzidiakos (27), mentre resta incerto il futuro di Yerry Mina (29) dopo che la clausola dell’ex viola è scaduta. Continua il casting del Genoa per l’attaccante. Così dopo Giovanni Simeone (29), ad oggi bloccato dal Napoli, Nikola Krstovic (24) e Fabio Silva (22), ha richiesto informazioni per Andrea Pinamonti (25) del Sassuolo. Sui taccuini c’è anche Marco Nasti (20) del Milan, ma le prime scelte di Gilardino sono Marko Arnautovic (35), che però non considera l’opzione Genoa, e Arek Milik (30). Sondato anche un profilo giovane: il croato Anton Matković (18).

DOPPIA OPZIONE. Dopo la rottura pubblica con Gennaro Gattuso all’Hajduk Spalato, Ivan Perisic (35) torna sul mercato. Il Parma ieri ha ufficializzato Potus Almqvist (25) e Matteo Cancellieri (22), quest’ultimo arrivato dalla Lazio in prestito oneroso da 1,2 milioni di euro più riscatto.

Il Monza non molla Alessio Zerbin (25) per un ritorno, i biancorossi insieme al Como restano anche su Mattia De Sciglio (31). Il Torino è infine in contatto con la Salernitana per Flavius Daniliuc (23). Il Venezia ha in pugno Hans Nicolussi Caviglia (24) della Juventus e attende la cessione di Tanner Tessmann (22).