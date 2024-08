Corriere dello Sport: “Catanzaro, opzione Coulibaly. Lapadula dice sì al Pisa. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Cosenza pesca ancora in serie C. Ieri è stata la volta di Manuel Ricciardi (24) proveniente dall’Avellino. Ha firmato un biennale. Esterno destro, nella scorsa stagione con la maglia degli irpini ha collezionato 36 presenze con 3 reti. Cosenza in cerca di un attaccante che potrebbe arrivare dall’estero. Ma il vero obiettivo resta Andrea La Mantia della Spal (33). Il giovane Baldovino Cimino (20) dovrebbe passare all’Empoli, mentre Manuel Marras (31) è sempre corteggiato dalla Reggiana dell’ex Viali. Con le biglietterie affollate per garantire un bel colpo d’occhio domenica sera in occasione dell’esordio casalingo contro il Sassuolo, il Catanzaro ha ripreso gli allenamenti al Ceravolo, strizzando l’occhio al mercato dal quale si attendono ancora alcune pedine, proseguendo l’interesse nelle trattative per arrivare al trequartista della Cremonese Cesar Falletti (31), per il quale i giallorossi sono in pole position, così come per l’attaccante Nicolò Buso (24) del Lecco che ha respinto una prima offerta, e per quello del Vicenza Matteo Della Morte (24), col quale il ds Polito si è rifatto sotto per arrivare a un obiettivo ormai dichiarato da settimane.

Ma il Catanzaro insegue anche il mediano della Salernitana Mamadou Coulibaly (25), profilo adatto a rinforzare un centrocampo che necessita di copertura come di spinta e forza che il calciatore senegalese, ex Palermo, ha nelle proprie caratteristiche. Nella giornata di ieri ufficializzazioni in casa del Pisa. In mattinata è stato fotografato sotto la Torre Pendente il franco algerino Mehdi Pascal Marcel Léris (26) che sarà presentato alla stampa oggi pomeriggio. Poi ci sono state le parole dell’attaccante Alexander Lind (22) che ha sottolineato la massima stima per l’ex bomber del Milan. Nero su bianco anche per per il centrocampista danese Malthe Hojholt (23).

Vanta anche una discreta carriera nelle giovanili biancorosse. Nel frattempo il club sta ancora sondando il mercato delle punte con Gianluca Lapadula (34). L’accordo con il bomber sembrava trovato sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno a un milione e mezzo a stagione.Da La Spezia, come annunciato da giorni, c’è stata la partenza di Daniele Verde (28) che giocherà nella Salernitana. Ceduto al Pontedera il difensore Niccolò Pietra (20) e dall’Empoli è arrivato il centrale Nicola Rolla (18). Tornano d’attualità diverse piste per il Cesena con Anthony Partipilo (29) del Parma. Piace anche il centrocampista dell’Atalanta Leonardo Mendicino (18). Ai saluti sia Roberto Ogunseye (28) che Luigi Silvestri (31): il primo ha l’accordo in tasca col Latina, mentre sull’esperto difensore ci sono Spal e Perugia. Fumata bianca per il rinnovo di Cristian Shpendi (21): l’attaccante ha firmato fino al 2028. Sfumata la trattativa che avrebbe dovuto portare Manuel Marras (29) in Emilia. Anche Filip Jagiello (26) del Genoa è destinato a rimanere un sogno. Alessandro Fontanarosa (21).