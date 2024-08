Corriere dello Sport: “Palermo subito super. Spunta il gigante Crnac”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma Palermo e l’obiettivo Crnac.

Ieri è stata ufficializzata la cessione in prestito di Giacomo Corona al Pontedera. Il giovane attaccante, classe 2003, è stato mandato a farsi le ossa in Toscana, ma il Palermo ha chiaramente dimostrato di continuare a credere nel suo potenziale. Infatti, prima della cessione temporanea, Corona ha firmato un prolungamento contrattuale che lo legherà ai rosanero fino a giugno 2027, un segnale chiaro dell’intenzione del club di investire nel suo percorso di crescita.

Nel frattempo, la dirigenza del Palermo, guidata da Morgan De Sanctis, è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo, affiancando Brunori e Henry. Sebbene ci sia ancora un posto over disponibile, sembra che De Sanctis preferisca puntare su un giovane promettente, disposto a ricoprire il ruolo di alternativa ma determinato a conquistarsi il suo spazio in squadra. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello del croato Ante Crnac, un 21enne di grande fisicità (1,90 m) che attualmente milita nel Rakow Czestochova, con cui ha segnato 8 gol la scorsa stagione e ha accumulato esperienza anche in Europa League. Tuttavia, si tratta ancora di semplici sondaggi, e il Palermo potrebbe aspettare l’ultima settimana di mercato per cogliere eventuali opportunità improvvise.

Sul fronte delle uscite, Simon Graves sembra prossimo a lasciare un posto libero in difesa, essendo vicino al trasferimento alla Reggiana. Questo movimento potrebbe aprire la strada a nuovi innesti nel reparto arretrato, con nomi come Ferrari, che ha già lavorato con Dionisi al Sassuolo, e Ceccherini che rimangono opzioni valide.

Il Palermo, quindi, ha già una struttura di squadra ben definita, pronta per affrontare le prime sfide stagionali, ma non si esclude l’arrivo di ulteriori rinforzi per elevare il livello e competere ai vertici.