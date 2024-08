Di Marzio: “Palermo, obiettivo Allende del Celta Vigo per l’attacco”

Il Palermo continua a rafforzare la sua rosa con colpi di mercato importanti, e secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ultimo obiettivo del club rosanero è Tadeo Allende.

L’esterno d’attacco classe ’99, attualmente in forza al Celta Vigo, è una sorpresa nella lista dei desideri del Palermo. Allende è approdato in Europa lo scorso gennaio firmando per il Celta, con cui ha collezionato 10 presenze e segnato un gol.

Questo interesse sottolinea le ambizioni del Palermo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.