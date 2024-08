De Felice: “Viktoria Plzen, rifiutata offerta del Palermo per Hranac”

Attraverso il proprio profilo X ufficiale il giornalista di Goal.com e Radio Sportiva Alessandro De Felice ha riportato la notizia che riguarda Robin Hranac, calciatore del Viktoria Plzen. Il club a detta del giornalista avrebbe rifiutato un’offerta dal Palermo per il calciatore nelle scorse settimane.

Ecco quanto scritto:

“Il #Torino è su Robin #Hranac del Viktoria Plzen. Il difensore classe 2000 della Repubblica Ceca è stato proposto anche all’#Udinese. Nelle scorse settimane rifiutata un’offerta del #Palermo. A giugno gli agenti sono stati in Italia per proporre il giocatore a vari club”.

