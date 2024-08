Sky Sport: “Ionut Radu verso il Sassuolo: il portiere rumeno pronto a vestire il neroverde”

Ionut Radu ha finalmente preso la decisione di accettare l’offerta del Sassuolo, come riportato dalla redazione di Sky Sport. L’operazione, tuttavia, non è ancora completamente definita: mancano ancora alcuni dettagli da sistemare con l’Inter prima di poter concludere il trasferimento. Se tutte le parti riusciranno a trovare un accordo, il passaggio del portiere avverrà a titolo definitivo, con l’Inter che manterrà una percentuale su una futura rivendita.

Il trasferimento di Radu potrebbe però creare un effetto domino all’interno del reparto portieri del Sassuolo, dove il club deve prendere delle decisioni importanti riguardo agli altri due estremi difensori presenti in rosa: il veterano Andrea Consigli e il giovane Stefano Turati.

Consigli, figura storica del club, potrebbe restare come una solida alternativa di esperienza, ma è il futuro di Turati ad essere al centro delle discussioni. Dopo una stagione positiva in prestito al Frosinone, Turati è tornato alla base con diverse squadre interessate, sia in Italia che all’estero. Tuttavia, fino ad ora non sono arrivate offerte concrete, solo manifestazioni di interesse non ancora formalizzate.

Secondo quanto riportato da TMW, il Sassuolo ha aperto alla possibilità di cedere Turati in prestito, ma solo a condizione che l’accordo preveda un obbligo di riscatto a titolo definitivo. La valutazione del giovane portiere, considerata la buona stagione appena conclusa e un contratto ancora lungo, si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.

La Fiorentina è tra i club che potrebbero essere interessati al profilo di Turati, in cerca di un nuovo titolare tra i pali. Tuttavia, i viola sembrano attualmente più vicini a David De Gea, con la questione economica che resta un nodo cruciale nella trattativa. Anche l’Ajax di Farioli, tecnico che conosce bene Turati dai tempi di Sassuolo, potrebbe rappresentare una destinazione plausibile, ma anche qui resta da vedere se il club olandese sarà disposto a soddisfare le richieste economiche degli emiliani.

In conclusione, la decisione di Ionut Radu di unirsi al Sassuolo potrebbe innescare una serie di movimenti nel mercato dei portieri, con il futuro di Turati che rimane incerto ma promettente. Il Sassuolo, intanto, lavora per trovare la soluzione migliore per garantire continuità e qualità tra i pali per le prossime stagioni.