Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi: «Per essere ambiziosi non dobbiamo aver paura»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulle parole di Dionisi.

Fra appena 48 ore sarà già campionato 2024-2025. E la prima partita in programma per il Palermo appare subito una sfida difficilissima. Se i rosa vengono da un precampionato brillante e dall’eliminazione del Parma in Coppa Italia, anche il Brescia di Maran si presenta al debutto dopo aver rifilato 3 gol a un avversario di serie A, il Venezia. Alessio Dionisi, dal ritiro di Veronello, è conscio che per sviluppare un cammino ambizioso non bisogna aver paura di nulla e insistere sulla strada del lavoro e dell’applicazione senza tentennamenti e con continuità.

«Affronteremo un avversario di valore che ha un’identità e giocatori di categoria, ma noi vogliamo e dobbiamo fare bene da subito, essere squadra in ogni fase della partita a maggior ragione nelle difficoltà, che sicuramente ci troveremo ad affrontare al Rigamonti». Intanto il programma di lavoro è stato definito: il gruppo rientrerà in sede, dopo oltre 40 giorni di viaggi e trasferte, all’inizio della prossima settimana. Fissato un allenamento a porte aperte al Barbera, mercoledì 21 agosto alle 18,30. che sarà il primo contatto diretto con i tifosi, impazienti di vedere la squadra coi propri occhi. Sarà aperta per l’occasione anche l’intera curva Nord, si prevede un bagno di folla considerato poi che, per completare i lavori allo stadio, i rosa giocheranno in campo esterno anche seconda e terza giornata di campionato debuttando in casa solo la sera del 1° settembre contro il Cosenza.