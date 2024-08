Corriere dello Sport: “Santopadre lascia Perugia. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Sembra essere arrivato il momento giusto per il passaggio di proprietà del Perugia Calcio. Il club ha infatti comunicato la firma di un preliminare d’acquisto vincolante per la cessione dell’80% delle quote societarie. L’attuale proprietario, Massimiliano Santopadre, ha raggiunto un accordo con una cordata italo/argentina per il trasferimento delle quote alla SAIA srl, con il rogito definitivo previsto entro il 30 agosto 2024.

In una nota ufficiale, entrambe le parti hanno espresso grande soddisfazione per l’intesa raggiunta, sottolineando l’impegno comune nel garantire una transizione fluida e nel rispetto degli interessi del Perugia Calcio, dei suoi tifosi e degli stakeholder. Santopadre, che è al suo tredicesimo anno alla guida del club umbro, ha dichiarato la sua fiducia in Javier Faroni, augurandogli il meglio nella futura gestione della società. L’acquisizione è stata curata dallo studio Chiomenti, con un team guidato dal partner Antonio Sascaro, mentre Santopadre è stato assistito dagli avvocati Presutti e Laudani.

Il clima intorno al Perugia non è stato facile negli ultimi tempi. Con una campagna abbonamenti in difficoltà e una contestazione crescente da parte dei tifosi, Santopadre sembra aver deciso di farsi da parte, segnando così la fine di un’era per il club. Il closing è previsto per il 30 agosto, quando avverrà il passaggio ufficiale delle quote.

Nel frattempo, il mercato continua a muoversi su vari fronti. Mattia Finotto, che ha brillato con la Carrarese nella scorsa stagione, interessa molto al Catania, mentre il Pescara sta sondando il mercato degli svincolati, con nomi come Elio Capradossi e Alessandro Tuia nel mirino. Inoltre, il direttore sportivo Foggia ha avviato i contatti con la Sampdoria per portare in Abruzzo il centrocampista Stefano Girelli, e ha iniziato una prova per l’attaccante olandese Jay Enem, di proprietà del Venezia.

In altre trattative, Patrick Enrici è vicino all’Avellino, con la possibilità di un indennizzo al Taranto e l’inserimento di contropartite tecniche. Manuel Ricciardi è stato ceduto al Cosenza, superando l’interesse del Trapani, mentre Fabio Tito è corteggiato da vari club, tra cui Gubbio, Arezzo, Ascoli e Ternana. Il Monopoli ha ufficializzato l’acquisto del difensore Mirko Miceli, e la Cavese ha ingaggiato Manuel Peretti, svincolato dalla Recanatese, con un occhio anche su Kevin Candellori. Infine, il Picerno ha aggiunto Domenico Franco, proveniente dal Messina, alla sua rosa.