L’emergenza Coronavirus non è ancora tramontata in Italia, anzi ultimamente sono pure aumentati i contagi. Ormai gli italiani come riporta l’edizione odierna di “La Repubblica” si sono abituati a indossare la mascherina, che è diventato in pratica un indumento obbligatorio. Soprattutto nei treni e negli aerei, dove non si può salire senza. Purtroppo rimane una minoranza che si ostina tutt’ora a non indossarla da Nord a Sud.