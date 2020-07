L’emergenza Coronavirus ha mandato in crisi vari settori, al momento regna la confusione soprattutto per ciò che riguarda la scuola, dove molti dirigenti scolastici sono convinti che non partiranno tutte le scuole a settembre. A Palermo intanto la scuola di Brancaccio, Franchetti, ha i fondi per migliorare l’istituto, come riporta l’edizione odierna di “La Repubblica”, ma per effettuare i lavori si deve trovare una sistemazione ai 660 alunni, che non possono essere smistati nelle altre scuole per le normative anticovid. Un vero e proprio paradosso.