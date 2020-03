Dopo un estenuante battaglia contro il virus, il direttore del parco archeologico di Siracusa ed ex direttore della casa museo Uccello si è dovuto arrendere. L’architetto di 65 anni lascia la moglie Rosaria e i due figli, dopo lunghe settimane di malattia. Come riportato da “Repubblica.it”, l’ultimo contatto pubblico risale al 27 febbraio, poi il 2 marzo ha iniziato ad avere febbre e a stare male nella sua abitazione di Rosolini dove è rimasto da solo con la moglie, evitando contatti con i figli. Il 9 marzo, su indicazione del medico di base, c’è stata la richiesta del tampone, il cui esito è poi risultato positivo e il 12 il ricovero in ospedale all’Umberto I di Siracusa in Rianimazione. Dopo alcuni giorni le condizioni di Rizzuto sono migliorate tanto da non aver più avuto bisogno della terapia intensiva, come raccontavano i suoi cari, ed è stato sottoposto a cure che parevano aver dato esiti incoraggianti ma in queste ultime ore la situazione è precipitata. Rizzuto non aveva patologie pregresse; negativo il tampone alla moglie.