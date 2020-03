Mentre gran parte dei Paesi europei e non, sono impegnati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in Bielorussia la vita procede regolarmente. Proprio da lì Aljaksandr Paŭlavič Hleb, in un intervista rilasciata al “The Sun”, chiama Messi e Ronaldo. Di seguito alcune sue parole riportate da “gianlucadimarzio.com”: «Adesso tutto il mondo guarda il campionato bielorusso, tutti dovrebbero andare davanti alla tv e guardarlo! Quando l’NHL aveva chiuso i battenti, molti giocatori di hockey sono venuti a giocare qui. Magari Messi e Ronaldo potrebbero fare lo stesso e venire qui in Bielorussia per continuare a giocare a calcio. E’ l’unico posto in Europa dove puoi giocare a calcio, e alla fine i tifosi sono felici. Qui la gente lavora con i trattori, nessuno parla del virus. Nei villaggi il trattore guarirà chiunque. I campi guariscono chiunque».