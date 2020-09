L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione attuale del Palermo. Diciotto giorni di lavoro per Boscaglia a Petralia. La squadra rosanero – scrive il quotidiano -, per ammissione di dirigenti e allenatore, è ancora incompleta, ma ha già un certo vantaggio rispetto ad alcune concorrenti: il Bari per esempio, ha sostenuto dodici giorni di ritiro prima di riprendere gli allenamenti in città.



Sul mercato, in ordine di priorità si cercano due centrocampisti, uno o due attaccanti e un difensore.