L’edizione odierna de “La Repubblica” si concentra sul gruppo di giocatori del Palermo che, ogni mattino all’alba per evitare l’afa, continuano ad allenarsi duramente sul prato del “Barbera”, in vista del ritiro di Petralia che con molta probabilità inizierà dopo Ferragosto. I calciatori sono noti ai più, sono lo ‘zoccolo duro’ della squadra e di qualcuno che non ha trovato tantissimo spazio nella scorsa stagione. Parliamo di Pelagotti, Santana, Accardi, Crivello, Floriano, Marong, Corsino e Ambro. Proprio gli ultimi tre sono ancora indecisi se accettare di partire per il ritiro estivo in prova. Il raduno di Petralia Sottana inizierà dopo Ferragosto e il Palermo avrà un mese intenso con doppie sedute di allenamento e test amichevoli per arrivare pronti all’inizio del campionato fissato per il 27 settembre. La dirigenza rosanero è al lavoro per costruire una rosa all’altezza e trovare l’allenatore giusto per puntare subito al salto in cadetteria.