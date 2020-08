L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della situazione delicata di Josip Ilicic. La verità – scrive il quotidiano -, è che non ci sono nè acciacchi e né affaticamenti a livello fisico.

La natura del problema è strettamente privata e personale. Il dispiacere – prosegue il quotidiano – è per l’uomo Ilicic, prima che per il calciatore. In questi giorni se n’è tornato a casa sua Slovenia e l’Atalanta sembra averlo perso.