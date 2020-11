L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli scontri a Buenos Aires per la morte di Diego Armando Maradona.

Lacrimogeni, proiettili di gomma, botte e idranti. Qualcuno scavalca la recinzione della Casa Rosada. Non poteva essere una veglia funebre qualunque.





L’esame ha confermato la morte per arresto cardiorespiratorio. Il medico Alfredo Cache spiega: «Non è stato curato come si doveva, in casa non era assistito».