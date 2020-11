L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla messa di Natale.

L’obiettivo del Governo è anticiparla di qualche ora, in modo da non mettere a repentaglio il coprifuoco serale delle 22. Francesco Boccia ha spiegato: «Lo dico da cattolico, non è un’eresia far nascere Gesù bambino

due ore prima e immaginare di anticipare di un paio d’ore le messe. Lo

sarebbe semmai non occuparci dei malati e dei bisognosi. È quello che ci

ha insegnato Papa Francesco».





Entrambe le parti vorrebbero evitare tensioni, anche se resistenze potrebbero arrivare dall’ala più tradizionalista dell’episcopato.