A Bari dopo la sconfitta nella finale dei playoff di Lega Pro è pronta la rivoluzione, tanti i volti che lasceranno i biancorossi. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione, con Franco Brienza, ex Palermo, che è pronto a lasciare la società visto che il ruolo da brand ambassadors non l’ha convinto a pieno. Nei prossimi giorni De Laurentiis vedrà la situazione legata a Vincenzo Vivarini, al momento la panchina scricchiola e si continuerà con lui solo in caso di totale convergenza sul progetto tecnico.