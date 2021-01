L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’Europeo “itinerante”.

La pandemia ha messo in ginocchio il mondo e in particolare il Regno Unito. Dettaglio non trascurabile, visto che Londra dovrebbe ospitare 7 partite dell’Europeo: tre del girone, un ottavo di finale e poi semifinali e finale. Ma tra variante inglese e i quasi duemila morti al giorno, la preoccupazione è altissima.





La UEFA studia la possibilità di escludere le singole città, se i dati lo imporranno. Ma l’ipotesi di spostare tutto l’Europeo in una sola nazione esiste.