L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rendimento offensivo del Palermo.

Soltanto 19 le reti segnate finora. Ben lontano dal rendimento della Ternana, con 46 gol all’attivo, o del Bari con 32. Non c’è dubbio che il Palermo può solo mangiarsi le mani per non aver capitalizzato al meglio lo score di gol al Barbera.





Anche in viale del Fante ci si aspettava di più, nonostante le ultime partite del girone di andata abbiano evidenziato come il Palermo davanti al portiere avversario ci arrivi in diverse occasioni.