L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul reddito di cittadinanza.

E’ il grande ammortizzatore sociale dell’epoca Covid. Dai 414.084 beneficiari di agosto 2019 si è passati ai 551.915 indicati dall’Inps nel rapporto di fine 2020.





Catania è la provincia dove si registra l’incremento più alto: si è passati dai 91.244 assegni del 2019 ai 132.717 di fine 2020, con un aumento del 45 per cento e una crescita che in valore assoluto è superiore a quella di Palermo, dove sono arrivate solo 38mila domande in più rispetto alle 130.433 iniziali.