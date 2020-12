L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19 in Sicilia.

La Regione avrà a disposizioni 129.047 dosi di vaccino della Pfizer. Arriveranno subito dopo Capodanno nei 33 ospedali indicati dalla Regione.





«Nell’Isola — spiega Massimo Farinella, direttore del reparto di Malattie infettive Covid al Cervello di Palermo — abbiamo un maggior numero di soggetti vulnerabili rispetto a regioni dove la circolazione del virus è stata finora maggiore. La somministrazione deve essere più ampia per raggiungere l’effetto di protezione del gregge, in ogni caso non inferiore al 70%». Obiettivo che sarà raggiunto non prima dell’estate, secondo il cronoprogramma nazionale.