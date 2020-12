L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura del varco tra via Libertà e via Ruggero Settimo, spalancando “in zona Cesarini” il corridoio dello shopping nella settimana più difficile per Palermo.

La via Ruggero Settimo si è trasformata in un centro commerciale all’aperto, con famiglie, ciclisti e monopattini che entravano da via Libertà e formavano una fiumana di gente sino al teatro Massimo.





L’asse Politeama- Massimo sarà la zona più controllata da parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, che oltre alle prescrizioni nazionali (per ora distanziamento e coprifuoco alle 22) dovranno controllare quelle regionali (obbligo di non superare la capienza massima nei negozi) e quelle comunali (divieto di stazionamento in centro).