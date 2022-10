Sui social è ribalzata quest’oggi una notizia riguardante il Renzo Barbera.

Una foto, che ha fatto il giro dei vari gruppi Facebook di tifosi del Palermo, vedeva il passaggio per entrare allo stadio dalla tribuna ostruito da un pannello. Secondo alcuni sostenitori, infatti, da oggi non sarebbe più stato permesso l’accesso alla tribuna centrale a tifosi, clienti del Bar Store e a tutti i non addetti ai lavori.

Tuttavia, l’attuale provvedimento è temporaneo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la decisione è stata presa per via di varie operazioni che verranno effettuate, sia in campo che sugli spalti. Dalla risemina del terreno di gioco alla rifinitura dei protocolli di sicurezza. Tali operazioni vedranno il passaggio di macchinari e componenti chimici, per cui per la salvaguardia di tutti, l’accesso è stato momentaneamente vietato. Ma non appena possibile l’accesso verrà nuovamente ripristinato.