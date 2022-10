Cristian Bucchi, tecnico dell’Ascoli, ha parlato dopo il pareggio sul campo del Benevento, facendo una riflessione sul campionato di serie B.

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

«E’ un campionato questo molto difficile, dove più l’ambiente esterno riesce a restare equilibrato senza pesare sulle spalle dei calciatori e più si riesce a fare risultati. Le squadre in cima in B sono Brescia e Reggina almeno fino a ieri, squadre che hanno avuto un’estate travagliata, la Reggina ha rischiato il fallimento, il Brescia ha avuto problemi giudiziari del loro presidente… la mancanza di pressioni poi gli ha dato la serenità per fare bene. E’ un campionato dove non bisogna mai farsi prendere dallo sconforto e mai dagli eccessi di entusiasmo».