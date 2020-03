Il Coronavirus ha già ucciso tante persone, ma si sta cercando, in qualche modo, che possa fare altre vittime. I DPCM consentono a molti italiani di lavorare da casa e in questa maniera si usa la propria connessione ad Internet. Di questo Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ne ha parato durante una diretta Facebook: «Non è giusto che lavorando da casa si finiscano tutti i giga a disposizione, quindi è necessario averne di più per tutti». Oltre a questo l’ex sindaco di Firenze ha proposto «Un numero verde di assistenza psicologica perché continuare a vivere chiusi in casa, specie se si è da soli, è dura e può necessitare un sostegno».