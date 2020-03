Accordo storico negli Stati Uniti tra la maggioranza repubblicana al Senato e i democratici per affrontare l’emergenza Coronavirus. La Casa Bianca potrà contare su un piano da 2 mila miliardi di dollari per rilanciare l’economia. In un solo giorno negli Stati Uniti ci sono stati 163 nuove vittime per Coronavirus, 680 in totale, il dato peggiore da quando è esplosa l’epidemia. E continuano a crescere rapidamente anche i contagiati nel Paese, con 55.148 casi confermati, superando così la Spagna al terzo posto a livello mondiale. Un’accelerazione dei contagi che ha spinto l’Oms a lanciare l’allarme sulla situazione americana, che potrebbe diventare il prossimo epicentro dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore, l’85% dei casi positivi sono stati registrati in Europa e negli Stati Uniti. E mentre il presidente americano Donald Trump continua a minimizzare e anzi sostiene «si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel», da San Diego in California arriva la conferma di due neonati risultati positivi, tra i primi casi negli Usa di bambini contagiati sotto l’anno di vita.