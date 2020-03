In molti, vista l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus cercano di approfittarne e trarre vantaggi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, proprio per contrastare queste condotte, ha eseguito un sequestro di circa 4500 litri di sanificante per le mani, che non aveva l’autorizzazione del Ministero della Salute. I militari, scrive “BlogSicilia.it”, hanno proceduto all’accesso all’interno di una nota azienda vittoriese che, approfittando dell’attuale emergenza epidemiologica, avrebbe affiancato all’originaria attività di produzione di saponi e detersivi quella più remunerativa di produzione di sanificante per le mani, condotta però in carenza delle prescritte autorizzazioni. Sulla base delle disposizioni fornite dal Ministero della Salute, infatti, i prodotti che pubblicizzano in etichetta un’azione “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e, pertanto possono essere immessi in commercio solo a seguito di una specifica autorizzazione da parte dello stesso Dicastero o dell’Unione Europea.