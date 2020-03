In Spagna i morti per Coronavirus sono saliti a quasi 3 mila, quasi 42 mila invece i contagi. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dal quotidiano El Pais, le vittime sono 2.937, con 41.900 casi finora confermati. Il governo spera intanto di vedere i primi effetti dell’isolamento imposto una settimana fa. Ieri, 24 marzo è stato il giorno peggiore sotto il profilo del numero delle vittime, salito di 514 unità in 24 ore.