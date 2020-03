La stagione con la maglia del Brescia per Mario Balotelli non è stata certo delle più esaltanti. L’attaccante ha avuto delle difficoltà a trovare la via del gol con continuità, ma a questo periodo va aggiunta anche l’accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo di questo è stata una 19enne di Vicenza, ma per “SuperMario”, riporta “SportMediaset.it”, ci sono buone notizie. L’attaccante infatti non fu protagonista dello stupro che, quindi, può essere archiviato. La ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, non è stata ritenuta credibile perché avrebbe tentato di ricattare il calciatore, per chiedergli 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale. Il ricatto potrebbe dunque costare carissimo alla ragazza, a metterla nei guai alcune intercettazioni.