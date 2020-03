In vista di un possibile aggravamento della situazione in città con la necessità di provvedere alla distribuzione di generi alimentari alle persone in quarantena/isolamento, e comunque con l’obiettivo di supportare le famiglie e i singoli che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, il Comune sta provvedendo alla costituzione di una Centrale Unica di erogazione di aiuti alimentari

