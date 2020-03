Anche in tempi di emergenza Covid-19 prosegue l’opera di controllo garantita al porto di Livorno dal servizio fitosanitario, settore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta regionale della Toscana. Secondo quanto riporta “Iltelegrafolivorno.it”, proprio in questi ultimi giorni, nel corso di un controllo all’importazione su un container proveniente dalla Cina, contenente una partita di sementi destinata a una ditta con sede in Emilia Romagna, è stata effettuata un’importante intercettazione. A seguito di analisi su campioni di sementi di peperoni, di pomodoro e di fagiolo è stata infatti riscontrata la presenza di agenti patogeni delle piante non presenti nell’Unione europea che, se introdotti, avrebbero potuto produrre danni gravissimi.