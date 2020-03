«È un’ipotesi che dovrebbe confrontarsi con un campionato che probabilmente partirà già in ritardo e dovrà comunque finire a maggio 2021 per l’Europeo: mi pare una cosa schizofrenica avere l’esigenza di giocare meno partite e fare una Serie A con 22 squadre. Sarebbe un campionato ingestibile. Sono preoccupato per tutto il calcio, la A, la B, la C e il mondo dilettantistico. Anzi, comincerei da lì perché è un settore che rischia di perdere oltre tremila società: un disastro». Queste le parole del presidente della Figc , Gabriele Gravina, rilasciate ai microfoni di “Sky Sport” in merito a una serie A a 22 squadre.