L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia. Il Covid-19 è arrivato anche a Santa Flavia, infatti secondo quanto riporta “mediaoneonline.it”, il primo positivo è un bambino di 6 anni ricoverato con lievi sintomi influenzali. Il bimbo, le cui condizioni di salute sarebbero buone, è stato ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo precauzionalmente e il suo stato di salute viene costantemente monitorato. I familiari intanto sono in quarantena domiciliare.