«In caso di serie B è nostra intenzione portare qualche calciatore importante nella nostra squadra. Non sono io però che mi occupo della parte tecnica della squadra, bisognerebbe chiederlo a Massimo Taibi e Mimmo Toscano. La mia intenzione, in caso di eventuale serie B, è quella di fare una squadra competitiva per salire subito. Noi non intendiamo partecipare basta, se andiamo in B parteciperemo per vincere: prometto che faremo una squadra per salire in serie A». Queste le parole del patron della Reggina, Luca Gallo, intervenuto in chat con i tifosi, riportate da “tuttoreggina.com”.