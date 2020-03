In vista dell’incontro previsto oggi pomeriggio con i concessionari, si è svolta stamattina una riunione telematica della Giunta con i Dirigenti per affrontare il tema dell’organizzazione degli accessi e del lavoro al mercato ortofrutticolo.

È stata confermata la decisione di organizzare il lavoro in modo tale da separare nettamente le fasi di scarico delle merci e di vendita ed è stato deciso che l’accesso sia sottoposto a identificazione personale tramite l’autodichiarazione sul motivo dello spostamento, integrata dalla partita IVA per i soggetti commerciali o dall’indicazione dell’impresa responsabile per i singoli fornitori di servizi (per esempio di facchinaggio).

Ai concessionari sarà, quindi, fornita apposita modulistica, che dovrà essere dagli stessi distribuita a tutti i collaboratori e ai soggetti commerciali con cui svolgono attività di compravendita.

L’attività all’interno del Mercato dovrà, inoltre e ovviamente, svolgersi in conformità alle disposizioni e raccomandazioni di DDPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione.