Intervenuto ai microfoni de “Il Gazzettino”, Fabio Lupo, ds del Venezia, ha tracciato il punto della situazione in questo drammatico momento: «E’ ancora troppo presto per parlare del futuro del campionato, il primo step resta quello del 3 aprile fissato dal Governo per decidere, in base al decorso dell’emergenza sanitaria, se allentare o dare un’ulteriore stretta con nuove restrizioni. Si è persino sentito dire che nella stagione 2020-21 potrebbero concludersi sia i tornei in corso, sia giocarsi per intero quelli venturi. Un esempio del perché è impossibile fare previsioni».