Hotel chiusi e turisti stranieri invitati a lasciare il Paese, sono solo alcune delle misure che in queste ore stanno adottando le autorità spagnole per far fronte all’emergenza coronavirus che ha colpito anche la Spagna. Il governo di Madrid infatti ha previsto la chiusura totale di tutte le attività ricettive del Pese entro martedì 24 marzo invitando i turisti ad andarsene il prima possibile. Si sta inoltre considerando la conversione di alcuni alberghi in ospedali temporanei.