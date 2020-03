In casa Alaves, sono stati trovati positivi al Coronavirus in 15 tra dipendenti e tesserati. A comunicarlo è proprio il club di Vitoria. Di seguito parte del comunicato, riportato da Italpress, nel quale rassicurano che: “tutti si trovano in buone condizioni di salute e non presentano sintomi”. La societa’ basca, che milita nella Liga spagnola, ha sottoposto al test tutti suoi dipendenti, anche quelli asintomatici e il risultato e’ di 15 positivita’ al Covid-19. Tre i calciatori i cui nomi non sono stati resi noti, mentre sono sette i membri dello staff tecnico e cinque i membri del ‘Grupo Alave’s-Baskonia’, nessuno dei quali facenti parte della squadra di basket. Finora sono tre i club della Liga spagnola ad avere giocatori positivi. Oltre all’Alaves, Valencia ed Espanyol. Di seguito il post ufficiale sul profilo twitter del club: