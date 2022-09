Intervenuto in mixed-zone al termine della gara persa contro la Reggina Leo Stulac ha parlato così della prestazione della squadra:

«La Reggina è una squadra tosta. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma abbiamo preso questi tre gol che fanno un po’ male. Adesso dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita. Dobbiamo migliorarci, siamo insieme da poco tempo, solo con il lavoro possiamo diventare squadra. Non solo al reparto, ma di tutti, ci è mancato il gioco di squadra. Cosa dico ai tifosi? Li ringrazio per essere stati qui a Reggio e spero di vederli in tanti contro il Genoa perché faremo una bella partita anche per loro».